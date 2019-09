Leidis armastuse? „Rannamaja“ Kerli musitab tundmatu mehega 

"Rannamajas" pole Kerlil senise nelja episoodi jooksul meestega eriliselt vedanud - tema esimene silmarõõm Kristo, kellega Kerli kaamerate ees lausa voodirõõme jagas, valis tema asemel hoopis Ada (kes lõpuks siiski otsustas, et vajab mõtlemisaega ja saatest lahkus - toim.) ning kui Kerli kutsus majja uue osaleja Hendriku, selgus, et viimane pole üldse tema tüüp.

Sky.ee-le anonüümse lugeja saadetud pilte nähes jääb Kerli tagasihoidlikuks ning küsimusele, kas tegu on tema kallimaga, vastates on ta napisõnaline. “Ma ei sooviks seda kommenteerida. Ma ei mäleta, et keegi oleks need (pildid -toim.) teinud,” sõnab Kerli. Kas suudlus on järjekordne purjus peaga tehtud vale otsus? “Ei ütleks, et päris nii. Eks natukene ikka sai mekitud,” tunnistab neiu ja lisab: “Kes siis tänapäeval kainelt väljas käib.”