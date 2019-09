Ergo Kuld andis Elina Bornile rolli „Padjaklubis“: Elina on ürgnaiselik ja äärmiselt sarmikas 

“Elinal on täita lihtne, kuid vastutusrikas roll – mängida isennast. Elinas on ürgnaiselik pauer, kindlasti on ta äärmiselt sarmikas ja ma ei näe Eestis ühtki teist lauljatari, kelle kuraaž oleks võrreldav hüperaktiivse “Padjaklubi” Kristinaga,” räägib Kuld. Elina kehastab sarjas Tristani kihlatut.