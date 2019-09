TV3 VIDEO | Põllumehed saavad valitsuselt lubatust kolm korda vähem raha 

Üleminekutoetuse eesmärk on aidata põllumeestel oma äri elus hoida, kuna konkurentsitingimused on teiste Euroopa riikidega võrreldes palju halvemad.

Alles augustis lubas maaeluminister Mart Järvik ümarlaual põllumeestele, et selle toetuse maksmata jätmine ei ole mõeldav ja kinnitas, et välja makstav summa on ikkagi 15.3 miljonit eurot.

Teisipäeval, mil valitsus põllumeestele ebameeldiva uudise teada andis, lohutas rahandusminister Martin Helme, et tegelikult võiks lood palju hullemad olla. „Kevadel oli selle rea peal null ja nüüd on seal viis miljonit. Ma saan aru, et põllumehed on pettunud, aga see viis miljonit on paremad kui null miljonit,“ sõnas ta.