Taavi Pukk TTV sulgemisest: usun, et kellelegi ei jäänud okast hinge, sest see ei toimunud kellegi selja taga 

„Inimesed said tema käest küsida küsimusi ja ma usun, et selles osas ei jäänud kellelegi okast hinge, see ei toimunud kuidagi kellegi selja taga – linnapea ise tuli ja rääkis, miks nii ja miks see otsus on tema meelest vajalik.“

Reikop uuris Pukilt ka, kas Keskerakonnal ja EKRE-l on põhjust nüüd närviline olla, kuna nende kanal pannakse kinni. „Ma arvan, et närviline pole põhjust kellelgi olla. Ma usun, et Eesti on piisavalt väike ja kui poliitik soovib sõna saada, siis tal õnnestub sõna saada. Sellepärast, et keegi meediast ära jääks või sõna ei saaks, selle pärast ei peaks poliitikud muretsema.“

Pukk kinnitas, et tema linnapea Mihhail Kõlvarti peale pahane pole. „Kindlasti pole ma pahane, sest mingisugune otsus tuli langetada. Teie siin ERR-i majas teate, et televisiooni teha on kallis ja teha head televisiooni on ülikallis. Mingilt maalt tuleb piir ette, kus kohalik omavalitsus saab ja suudab seda rahastada. Et teha sama head televisiooni, kui siin, ERR-i majas, peaks eelarve olema kordades suurem.“