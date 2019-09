ÕL VIDEO | KÕLVARTI RAUDNE RUSIKAS: Tallinna Televisioon pannakse oktoobrist kinni

Gräzin: enam pole peavoolule alternatiivi

Teenekas poliitik Igor Gräzin tunneb pahameelt, et Tallinna Televisioon kaob eetrist – oli ju tema sõnul tegu ainsa üleriigilise levikuga kanaliga, mis kajastas ka alternatiivseid seisukohti.

„Kurb ja kahju on, sest nüüd pole enam mitte ühtegi üleriigilist kanalit, mis ei kajastaks peavoolumeedia seisukohti,“ lausub Gräzin, kes ise juhtis Tallinna TV eetris saadet „Poolkuu Igor Gräziniga“. ETV peale on jäänud küll „Suud puhtaks“ ning midagi ka erakanalitele, kuid need ei ole Gräzini sõnul just kõige neutraalsema vaatevinkli kandjad. „Tallinna TV on teistmoodi, see on tõeliselt opositsiooniline ja alternatiivne,“ lausub Gräzin.

„Kunagi ammu olid nad sellised Keskerakonna ja Edgar Savisaare trubaduurid, aga see oli nüüd ära kadunud,“ ütleb mees. Kuigi ta saab aru, et pealinlased väga ei soovi, et nende raha eest üleriigilist kanalit tehakse. „Aga teisest küljest arvan, et kogu riik oleks huvitatud, et selline alternatiivne televisioon oleks olemas. Kus propaganda osa oleks oluliselt väiksem kui näiteks rahvusringhäälingus.“

Gräzin rõhutab, et kui otsus sulgeda kanal tehti ilmselt kitsalt pealinna seisukohalt, siis selle mõjud ulatusid ju tegelikult üle riigi. Kuid mida tähendab mehe meelest tema põhjatud peavoolumeedia?

„Peavoolumeedia kannab teatud ideoloogilisi stampe,“ selgitab Gräzin. „Nende hulgas on näiteks, et kliimasoojenemine on probleem. Tegelikult ei ole ja ei saagi olema, kliima pole üldse mingisugune mure.“ Teiseks kujutletakse Euroopa parempoolseid parteisid peavoolumeedias halbadena. „Kuigi tegelikult nad on head. Öeldakse, et kui Euroopa Liit ära laguneb, siis kõik on halvasti. Mitte midagi ei ole halvasti,“ ütleb Gräzin.

Lisaks on tema sõnul Eestis kaks ajalugu: Mart Laari ja Edgar Savisaare oma. Seda teist ei kajastavat nüüd enam keegi. Valikuid on vähem.