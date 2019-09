Kõlvart sulgeb oktoobrist Tallinna TV

„Telekanali ülalpidamine on kulukas ja samal ajal mitte eriti tõhus, sest inimeste meediatarbimise harjumused on muutunud. Informeerime tallinlasi edaspidi erinevate kanalite, sealhulgas telekanalite kaudu ja arvestame sellega, et inimesed veedavad järjest rohkem aega veebis ja sotsiaalmeedias ja järjest vähem televiisoriekraani taga,“ ütles linnapea Mihhail Kõlvart.