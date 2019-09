Katrin Lust solvus Vahur Kersna peale: miks on vaja kogu aeg võrrelda ja ära panna? 

"Neid teevad teistsugused inimesed, kes mõtlevad teistmoodi ja teistsugusele publikule, mis on minu arust väga tore ja rikastab meie telepilti. Suurepärane, et Mihkel ei pea tegema selliseid lugusid, nagu teeb "Kuuuurija", nagu mina ei pidanud omal ajal tegema selliseid lugusid, nagu Võsapets tegi. Mina ei ole küll kellegi vastu kade, et ta tuleb nüüd minu mänguväljakule," ütles ta.

Kersna selgitas, et edu saladus, mis "Pealtnägijat" juba 20 aastat saadab, peitub viisis, kuidas lugusid käsitletakse. ""Pealtnägijat" väga paljudest teistest eristab see, et ta ei kraabi nagu pealispinna peal, ta üritab minna sisse ja sügavuti."

Nende sõnade peale ärritus aga Katrin Lust, kes näeb Kersna sõnade taga rünnakut.

"Öelge, miks on vaja isegi rahvusringhäälingu sünnipäeval õelutseda? Miks on vaja koguaeg võrrelda, ära panna sõnadega... kedagi madalamale latile suruda. Kas kõik need inimesed, kellele ma päevast päeva ette jään ei mõista, et mina ei soovi olla ei "Pealtnägija" ega keegi muu," kirjutab Lust sotsiaalmeedias.