Marite Kallasma: kui mind „Aktuaalsesse kaamerasse“ kutsuti, punnisin vastu nii mis andis 

"Olin väga noor Eesti Televisiooni programmiteadustaja, kui mind kutsuti "Aktuaalsesse kaamerasse". Ma võin nii palju öelda, et ma punnisin vastu nii mis andis, hirmsasti punnisin,” tunnistab ta.

“Aga samas teades, et see on maja, kust tulevad sellised uudised, mida inimesed jälgivad kriisihetkedel, väga rasketel või ka rõõmsatel hetkedel. Siis ma mõtlesin, et iseenesest on see ju suur au seal saates olla,” lisas ta.

Kallasma sõnul kasvatas “Aktuaalne kaamera” teda väga. “Nii seda, kuidas jälgida uudiseid, kuidas tehakse uudiseid, mis on tähtis, mis on vähemtähtis. Ma olin selle üle hiljem väga-väga õnnelik. See, et ma alguses punnisin vastu… oli mis oli!”

Kallasma sõnul ei saa “Aktuaalse kaamera” diktor olla alati surmtõsine, vaid säilitada tuleks rõõmumoment. Kallasma meenutas naljakat lugu, mis tal uudistesaate juhina juhtus. See lugu jõudis ka huumorisaatesse “Ärapanija”.

"See oli Brüsseli korrespondendi poolt antud uudis mingist uuest mudelist või uuest mootorist, ma tõesti ei tea, mis see täpselt oli. Aga lugu oli selline, et minu esituses oli see nii pirakas lennuk – kes Tallinna teavad, ma võin öelda, et vähemalt telemajast Tõnismäeni, kui mitte kaugemale. See oli ikka väga pirakas lennuk! Minul oli tähtis nägu peas ja kõik ma selle esitasin," meenutas Kallasma uudist, kus ta rääkis poolekilomeetrisest lennukist.