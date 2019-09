VIDEO | Raivo Järvi poeg isa elulooraamatust: olin alguses skeptiline, kas siin hakatakse musta pesu tuulutama 

„See, kuidas Piret Kooli seda kirjutas, oli nii lihtne. Minu esmane skeptilisus oligi, et kas siin hakatakse maakeeli musta pesu tuulutama, aga ei, see oli kõik näitamaks, milline inimene oli ta väljaspool poliitiku- ja kunstnikuelu, milline oli Raivo Järvi inimesena,“ selgitab mees.

Richard-Erik ütleb, et sai tänu raamatule oma isa kohta väga palju teada. „Kohati oli mul lausa piinlik, kui Piretiga koostööd tegime. Ta küsis mult teatud küsimusi ja mõtlesin, et ei oska isegi vastata. Mis oli kõige hämmastavam, mis ei puutunud isa elusse – just tema isa, ema ja onu elulugu oli nii põnev, et mul oli kohati tunne, nagu loeksin Külma sõja aja aegset spioonipõnevikku.“