PIRAADIPILK | Sõnaprintsess Xena küpsetab pensionipõlves saiu, mis Evelin Ilvesegi kadedusest roheliseks ajaks 

Põhimõtteliselt on tegu austraallaste tõlgendusega legendaarsest krimkast „Mõrv sai teoks“, kus kangelanna ei lase tüütutel roimadel oma igapäevaelu suurt häirida. Mitte ükski sarjas kirjeldatud juhtum poleks päriselus võimalik või äärmisel juhul peaksid politseinikud nende lahendamisel üles näitama ebakompetentsust, milleks on president Kaljulaidi hinnangul võimelised vaid EKRE poliitikud. Kui sarjaloojad seda ei mõistaks, oleks tegu kurva katsega kunagise superstaari karjäärile uut elu sisse puhuda. Õnneks esitletakse enda loomingut aga vaatajale kavalalt silma pilgutades: „Sa saad aru, et see on tobe. Me saame aru, et see on tobe. Aga lõbus on ikka!“