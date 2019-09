ARVUSTUS | Kas ma olen ainuke, kellele tundub, et „Õnne 13“ on oma autentsuse kaotanud? 

Mis on “Õnnest” saanud aga nüüd? Pean tõdema, et ei ole viimastel aastatel seda seriaali väga vaadanud. Vahel, kui vanaemal külas olen ja ta laupäevaõhtuti kanali ikka ETV peale klõpsab, olen silmanurgast jälginud, mis sarjas toimib. Eelmise hooaja tipp-sündmus oli kindlasti Mare vangiminek, kuid rohkemat ma küll ei mäleta.

Alanud hooaja esimest osa vaadates jäi sisse aga tühi ja pettunud tunne. Mulle tundub, et “Õnne” on aastate jooksul kuidagi oma hinge ja sisu ära kaotanud. Sarja avaepisoodis said televaatajad näha vaid nelja võttekohta - vanglaesist, Allani ja Mare korterit, Alma korterit ning Kristjani ja Laine uut kodu. Võrreldes kunagise “Õnnega”, kus ühe episoodi jooksul sai näha mitmeid erinevaid – Õnne tänavat, Õnne 13, 15 ja 31 maja, Mare ja Allani turismitalu, Mare venna Riksi piimafarmi, Morna kuulsaid kohvikuid jne, oli see ikka ilmselge lati alt läbiminek. Tundus, nagu episood oli kokku pandud lihtsalt võimalikult mugavalt ja lihtsalt, kasutades minimaalselt võttekohti.

Järgmisena jäi mulle silma näitlejameisterlikkus – kindlasti ei ole ma õige inimene, et seda hinnata või kritiseerida. Kuid lihtsa televaatajana, eriti, kuna mul on värske võrdlusmoment kümne aasta taguse “Õnnega”, pean tõdema, et ka seriaali karakterid on endale iseloomulikud karakteristikud täiesti ära kaotanud.

Kuhu on kadunud kohati õel targutaja ja õpetaja Alma, jäärapäine, kuid põhimõttekindel Allan? Kuhu on jäänud Jane ja Jaanuse keeruline suhtedünaamika, Laine tulesäde, Krissukese torisemine ja kiuslemine, Evelini naiselik kavalus? Mõistan, et aastate jooksul arenevad ja kasvavad nii näitlejad kui karakterid, keda nad kehastavad.

Kuid kunagi olid “Õnnes” erinäolised karakterid nii ideaalselt välja kujunenud ning nende omavaheline dünaamika toimis suurepäraselt. Tänapäeval tunduvad kõik karakterid suhteliselt ühenäolised ning mitte kellelgi ei ole enam iseloomu. Tundub, nagu näitlejad kannavad lihtsalt oma repliike ette ning sellega asi piirdub.

Erilist muljet ei jätnud ka stseenid ning stsenaarium. Esitesks, võib-olla ma olen ainukene, aga mind hullult häirib see “tänapäevasemaks muutunud” “Õnne” kaameratöö ja pildikeel. See kergelt liikuv, sisse-välja suumiv pilt, teeb kogu asja kuidagi hästi võltsiks ja oportunistlikuks. Teiseks, tegelaste omavaheline dialoog on surmavalt igav. Kõnealuses episoodis räägiti külmaks läinud ahjukanast, alkoholist (ja selle puudumisest) ning liialt madalast diivanist. Kõik, kes väitsid kümme aastat tagasi, et “Õnne 13” on mõttetu ja igav, peaks seda nüüd vaatama.

Ainsa emotsiooni tekitas mulle kõnealuses episoodis Kristjanit kehastav Väino Aren, kes Laine ja Evelini vestluse taustal haigutas ning vahel naiste dialoogi taustal silmadelgi kinni lasi vajuda. See oli lihtsalt armas ja naljakas. Kas see oli stseeni sisse kirjutatud või ei, ma ei tea, kuid see haigutus võttis kokku ka minu reaktsiooni antud episoodi kohta.