Võimalik peaprokuröri kandidaat Urmas Simon: prokuratuur kaupleb nagu lõunamaa turul 

Tarandile jalaga tagumikku andmise skandaalis läks Simon kokkuleppele. Ta põhjendab seda nii, et oskab tõendeid hinnata ning väga raske on musta valgeks rääkida, kui videost on näha, et asi on must. „Ma ei saa minna kohtusse ja öelda, et ei, ei toimunud jalaga tagumikku andmist. Küsimus on avaliku korra rikkumises ja kas Tarand sai haiget emotsionaalselt. Selle vastu ma ei oleks saanud võidelda. Iga inimene, kellele näidatakse hommikul ja õhtul telekas, kuidas ta on põlvili maas ja keegi virutab talle jalaga,“ selgitab Simon.