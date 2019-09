„Kuuuurija“ paljastab: keskkriminaalpolitsei on mestis laenupettuste tegijaga? 

Särgava sõnul käskis politsei esitada Kruppil täpne nimekiri asjadest, mida ta soovib. Kui Krupp vastas, et ta ei tea üldse, mis politseil olemas on, sai ta vastuseks, et siis ei saa nad talle midagi väljastada. Nii takistas keskkriminaalpolitsei Kruppi tööd ning Särgava arvates lausa soodustati Kesneri poolt SMS-laenu võlgnike petmist. Kuna Kesneril olid elektrooniliselt kõik andmed endiselt olemas, sai ta võlgu sisse nõuda kriminaalmenetluse ajalgi.

Särgava sõnul tegi Kesner keskkriminaalpolitseiga koostööd ja aitas neil kinni võtta Hubert Hirve ja Pavel Gammeri ning vastutasuks saigi selle, et sai korda saata igasugu tegusid, millele ei järgnenud süüdistust ega karistust. Samal arvamusel on ka üle kümne aasta rahapesu andmebüroos töötanud Aivar Orukask, kes sattus ka ise uurimise alla.

Härma 4 garaažiühistu esimehe Ilja Lebedevi sõnul oleksid nad kindlasti sellist kogust prügikotte märganud ja lisaks kõigele ei jäänud need ka kaamerasse. Politseist pole keegi Lebedevi poole keegi pöördunud. Härma 4 garaažides jooksevad identsed koridorid, kus igaühes on üks boks numbriga 28. Kuidas politsei väidetavalt kohe õige boksi üles leidis, ei tea keegi. Protokolli kohaselt on selle juurde lisatud fototabel, kuid kaks nädalat hiljem on tehtud õiend, milles on kirjas, et fototabelit ei koostatud, kuna tehnilistel põhjusel ei ole fotosid säilinud.