Estonia laevaõnnetusest pääsenud Marge: tundsin vees, kuidas keegi vee all kobab ja mu kannast kinni võtab. Selle asemel, et aidata, ma sikutasin jala vabaks… 

Välisteki peal oli avanenud päästeparv, kuid see oli tagurpidi. Marge hüppas samuti ühte päästeparve sisse, kuid mehed üritasid päästeparve vette sikutada. Marge mõistis, et ka tema peaks laevalt vette hüppama.

“Tulin vees pinnale hästi aeglaselt ja sain aru, et mul on hapnik otsas. Ma ei saa öelda, et mul käis lapsepõlv silme eest läbi, aga tunne oli, et kohe hakkan vett sisse hingama. Noh, nagu heas filmis, sain viimasel hetkel ikka pea vee peale. Silmade ees oli trobikond inimesi, siis tundsin, kuidas keegi kobab veel alt ja võtab mu kannast kinni. Selle asemel, et aidata, ma liigutasin end siiski nii, et saaksin jala vabaks…,” tunneb Marge süütunnet, et kedagi aidata ei üritanud. “Inimene on ettearvamatu, me oleme kõik viisakad ja toredad, aga mõndades olukordades seda ei ole,” tõdes ta.

Mõistatus, mis Estonia uppumisööst siiani lahenduseta on jäänud, on see, kuidas said päästetute nimekirja osade inimeste nimed, kes siiski ei pääsenud? Marge tantsutrupi kahe liikme, kaksiõdede Annely ja Annika Veide nimed olid samuti seal nimekirjas, kuid päästetute hulgas neid siiski ei olnud. Lisaks levib uskumus, et kaheksa inimest, kes sellest nimekirjast kadunuks jäid, olid ühel päästeparvel.

Ka Marge ei oska seletada, kuidas tema tantsukaaslaste Annely ja Annika nimed päästetute nimekirja said, juhul, kui nad oma nimesid siiski ise kirja ei pannud. Marge sõnul käis päästetute nimede kirja panemine nii, et inimene ise pani oma nime kirja. “Sel hetkel ei tule mõttesse, et teen vingepurssi ja panen kellegi teise nime,” sõnas ta.

Marge sõnul ei ole kaksikõed ka kuulsad inimesed või kellegi teise moodi, et keegi, kes neid näinud oleks, võinuks nende nimed kirja panna. “Ma arvan, et nad on elus, ainult seetõttu, et inimene sai ise öelda oma nime. Nad ei ole kuulsad, neid ei aeta kellegagi sassi.” Mingil hetkel olid Annely ja Annika nimed aga nimekirjast maha võetud.

Marge sõnul hakkas pärast õnnetust kaksikõdede emaga Ainoga veidraid asju juhtuma. Näiteks juhtus tihti seda, et kodus helises lauatelefon, kuid kui toru vastu võtta, kõlas teiselt poolt vaid pikk vaikus ning ühel hetkel kõne katkestati.

Marge, keda ootas õnnetuse ajal kodus ühe-aastane tütar, tõdes, et on väga õnnelik, et tal ühtegi lähedast Estonial kaasas ei olnud.