ARVUSTUS | Jõekalda ja Margna „Kaks kanget live“ jättis hinge pisikese pettumusnoodi 

Stuudiokujundus oli ju täpselt sama mis “Nädalalõpp Kanal 2ga” ajal? Minu meelest ei olnud seal praktiliselt mitte midagi muudetud, välja arvatud seda, et “Nädalalõpp Kanal 2ga” asemel oli seina peal kirjas nüüd “Kaks kanget live”. Samas on see arusaadav, sest ka “Nädalalõppu Kanal 2ga” filmiti hoopiski TV3 stuudios, niiet oli lihtne sealt laonurgast seesama lavakujundus võtta ja kokku panna.

Minus tekitas see veidi pettumust, sest ma lootsin, et kanalivahetusega viivad Margna ja Jõekalda oma jutusaate järgmisele tasandile, sealhulgas stuudio, ja teevad sellest ägedama asja, kui Kanal 2 ajal. See võinuks olla ka selline ninanips Kanal 2-le – inimestel on ikka pärast lahkuminekut kalduvus oma välimust, näiteks soengut muuta. Margna ja Jõekalda saade kahjuks lasi pea longu ja lonkis täpselt samasugusena edasi.

Kui saade algas, ei saanud ma aru, mis toimub. Oli tunne, et algas “Su nägu kõlab tuttavalt”, sest laval olid tantsijad ja Kalle Sepp. Misasja, näosaate võitnud Kalle Sepp on jälle tagasi? Ja parodeerib Ott Leplandit? Kui asi aga sisuturunduse-maiguliseks läks ja Margna usinalt saatesse tulnud tantsutruppi reklaamima hakkas, oli selge, et näosaatest on asi kaugel.

Seejärel hakkasid Margna ja Jõekalda saadet tutvustama. Pean tõdema, et kuigi see teleduo on alati olnud hästi sümpaatsed ning suutnud meelelahutussaadete tegemisel hoida head tasakaalu, hoides oma huumori lihtsa, kuid mitte labasena, siis seekord pidin ma veidi pettuma. Ma ei tea, kas asi oli esimese saate ärevuses, aga eriti Jõekalda ülevoolav ja võlts koolipoisilik hüplemine ja erutatuse ülemängimine tekitas pigem tunde, et tahaks kanalit vahetada.

Viimane piisk sinna karikasse oli see, kui Jõekalda saate esimese külalise, Kroonika seksika tiitliga pärjatud Karl-Erik Taukari intervjuu eel seksikusest rääkides lausa šovinistlikuks muutus, praktiliselt öeldes, et ilus naine ei saa olla tark. “Modellid ei ole füüsikaprofessorid, aga ilus on neid ikka vaadata,” või kuidagi nii see tsitaat kõlas.

Ma ei oleks seda Jõekaldast oodanud, sest ma ei ole varasemalt tunnetanud, et ta oma huumoris nii madalale tasele oleks langenud. Aga ehk tõesti oli probleem ikkagi selles esimese saate ärevuses, sest saate lõpupoole tundus nii saatejuhtide omavaheline suhtlemine kui (tele)publikuga suhtlemine juba hulga loomulikum.

Formaadi poolest oli “Kaks kanget live” praktiliselt ikkagi identne “Nädalalõpp Kanal 2ga”. Tore, et muidu täiesti tavalist jutusaadet vürtsitati uuenduslike elementidega – näiteks Karl-Erik Taukariga käidi politseipargis lapsi lõbustamas ning Katri Katsi ja Juhani Särglepa intervjuu ajal näidati Jõekaldat ja Margnat influentserite eeskujul “esteetilises puhkusevideos” lainetes hullamas. Jättis tunde, et natukene on ikka vaeva ka nähtud.