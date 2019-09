Eesti esimest venekeelset telesarja „Lasnagorsk“ tunnustati rahvusvahelisel festivalil 

"Sarja võttegrupp siiralt tänab rahvusvahelist žüriid tunnustuse eest. Tahaksime uskuda, et tänu sellele näevad sarja ka teiste riikide televaatajad. Sest "Lasnagorsk" ei ole ainult Tallinnast või Eestist, see on inimeste suhetest ja oskusest ületada probleeme tavaelus," kommenteeris võitu rahvusvahelisel festivalil sarja tegevprodutsent Darja Saar.