Uus-Meremaal algavad „Sõrmuste isanda“ seriaali võtted 

Ka režissöör Peter Jacksoni menukas „Sõrmuste isanda“ triloogia vändati tema kodumaal Uus-Meremaal, kus see tõi kaasa võimsa turismibuumi. Triloogia teenis kinodes ligi kolm miljardit dollarit ning võitis hulgaliselt Oscareid.

Amazon Studios teatas kolmapäeval, et seriaali ettevalmistused on alanud. „Otsides võttepaika, kus saaksime Keskmaa teise ajajärgu ürgse ilu ellu tuua, teadsime, et peame leidma koha, mis oleks majesteetlik, puutumatute rannikute, metsade ja mägedega.“