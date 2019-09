VIDEO | Näide kaasomandi ja kinkelepingu ohtudest: lapselaps tõstab vanaema ja ema kodust välja 

Vähem kui pool aastat hiljem pöördus aga lapselaps Helvi vastu kohtusse, et kaasomandit lõpetada. Anne selgitas, et tema poeg tahtis, et nad maja teise korruse 85 000 euroga ära ostaksid, kuid neil ei olnud enam võimalik sellist summat kokku saada. "Teine variant oli, mida ta väga survestas, kiire odavmüük, millega ei saa mitte kuidagi nõustuda," ütles Anne.

"Kaasomand, kui seda ei suudeta majandada, tuleb see ära lõpetada ja kuidagi see õiguslik sasipundar lahendada. Normid on selles mõttes tõesti väga abstraktsed. Ja ütlevad, et igaühel on õigus kaasomandi lõpetamist nõuda. Vaidluse lahendab kohus," rääkis Pärna.

Kohut käis pere kaks aastat ning see päädis vanaema kaotusega. "Tuli välja, et Eesti riigis on selline seadus, et kaasomand tuleb igal juhul lõpetada. Kuigi meie rõhutasime, et see on erandolukord, see noor inimene ei ole ehitanud seda maja ise, siin on taga tegelikult terve perekond. Aga seda kahjuks ei kuulatud ja ei arvestatud,” nentis pereema Anne.