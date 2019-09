VIDEO | UHKE! Võrust pärit eestlanna esitles oma moedisaini kuulsal New Yorgi moenädalal 

Klampe on esimene eestlane, kelle bränd on sellesse mainekasse programmi valitud, mis loodi just uute disainerite esiletõstmiseks. See tähendab märkimisväärset rahalist toetust ja abi paberimajanduses, kõige kulminatsiooniks on aga võimalus näidata oma kollektsiooni moemaailma mõjukate pilgu all New Yorgi moenädalal ja seda kahe aasta jooksul suisa neljal korral. Ühele väikesele brändile on see tohutu saavutus ja enneolematu võimalus oma tooteid reklaamida.