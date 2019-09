Olav Osolin näosaatesse ei naase: me ei suutnud tingimustes kokku leppida

„Mulle tehti küll suve hakul ettepanek hakata selle saate peakohtunikuks ja ma kaalusin seda tõsiselt, ehkki pärast seitset hooaega olin juba harjunud mõttega, et Saku Suurhallis toimunud superfinaali ühislaulus võetud ülemised noodid jäidki minu näosaate kohtuniku karjääri tipphetkeks,“ ütleb Osolin.

Sellele vaatamata soovib Olav uuele hooajale kogu südamest edu. „Olen üsna rahul, et ometi kord saan ma seda saadet ise rahuliku südamega vaadata ilma et peaksin muretsema, kas ma punkte pannes äkki kellelegi liiga ei teinud.“