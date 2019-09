ARVUSTUS | „Roaldi retked” tõestab taaskord, et Roald Johannson on endale ajakirjanduses leidnud ideaalse niši 

Pärast “Roaldi retkede” vaatamist pean tõdema, et see, kui hea on saade, sõltub ikka suuresti sellest, kes seda saadet teeb. Ajakirjaniku juures on peale professionaalsete oskuste väga oluliseks komponendiks tema olemus ja isiksus.

Ilmselt kujunebki see arvustus rohkem Johannsoni kiidulauluks, aga mis teha. Johannsonil on sellise meelelahutusliku, kuid samas elulise saate jaoks ideaalne isiksus. Tema oskus vahetult, sõbralikult ja punnitamata ükskõik kellega suhelda, olgu see fentanüülisõltlane, nagu sai näha ühes “Roaldi nädala” loos, või Ecuadoris elava kristliku perekonnaga, nagu tänases “Roaldi retkede” loos sai näha, on tema suurim pluss.

Johannson oskab väga lihtsalt ja kergelt vestlust juhtida, pannes oma vestluspartnerit end mugavalt ja avatult tundma. Johannsoni küsimustest ega reaktsioonidest ei peegeldu kunagi vestluspartnerile vastu hukkamõistu, ükskõiksust või küünilisust. Eriti armas oli vaadata tänases osas, kuidas Johannson pere pisematega vestles. Lapsed on ajakirjaniku jaoks ühed raskeimad subjektid, kuid Johannson suutis vaid nendega suheldes anda vägagi adekvaatse ülevaate sellest, kuidas ühel väikesel eesti lapsel Ecuadori džunglis üles kasvada on.

Saates sai näha Kohilast džunglisse kolinud viieliikmelise pere igapäevaelu, millised on sealses kliimas elamise eripärad (nagu näiteks see, et ühelgi kapil ei tohi uksi ees olla, muidu lähevad asjad hallitama) ja võlud (võlude alla kuulub kindlasti see, et nende aed nägi välja, nagu Johannson tabavalt ütles, Selveri puuviljalett).

Saate idee iseenesest on väga üllas ning migratsiooniajastul vägagi tabav. Seejuures meeldis mulle see, et “Roaldi retked”, erinevalt teistest samasuguse formaadiga saadetest, ei võta Eestist lahkunu suhtes süüdistavat positsiooni. Saatest ei peegeldanud kusagilt vastu vimm selle üle, et see perekond otsustas Eestist teisele poole maakera kolida. Vastupidi, saatest peegeldus vastu siiras huvi mõista, mis pani perekonda sellist otsust vastu võtma.

Isegi, kui pereema rääkis sellest, kuidas tung Ecuadori kolida tuli tema nägemusest ja vestlusest Jumalaga, mille näol on tegu jutuga, mis arvatavasti suuresti ateistlikule eestlasele umbluuna tundub, ei reageerinud Johannson sellele jutule negatiivselt ega naeruvääristavalt, vaid ta küsitles siira huviga naist edasi. See ongi ajakirjaniku suurim oskus - jätta oma tööd tehes kõrvale oma isiklikud ja subjektiivsed vaated ning veendumused ja lasta seeläbi intervjueeritaval end usaldusväärses keskkonnas avada.