KARMA! Kahe naisega flirtinud „Rannamaja“ Kristo jäi mõlemast ilma! 

Esimene vaatus: laisad naised ning postitants

“Naisterahvad kommenteerivad, et kõik on nii paha ja sitt, aga tehku siis midagi, keegi ei liiguta kõrvagi, printsessid!” sõnas Kristo. Silver nõustus, et naisterahvad ei liiguta lillegi, vaid meigivad end hommik otsa ning tulevad alles siis alla, kui söök juba valmis tehtud.

Olmedissonantsi ümber tantsimise järel pidid noored ja vallatud aga õhtust vallaliste pidu hakkama planeerima. Vahepeal käidi ka Tallinnas postitantsu tegemas, kus muidu tagasihoidlikuna silma jäänud Merilyn eriti osavat postitantsuoskust demonstreeris.

Kahenaisepidaja Kristo oli kindel, et Merilyni oskused on kindel märk sellest, et Merilyn on varasemalt stripparina töötanud. Merilyni sõnul ei tähenda aga postitants koheselt striptiisi, kus riideid seljast kooritakse ning ütles, et oli postitantsu varem proovinud.

Teine vaatus: Kristo ja Ada suur leppimine

Enne õhtust pidu pidi aga Kristo tegema valiku, kas ta läheb peole Ada või Kerliga, või hoopis vallalisena, et õhtul omale uus naisterahvas käevangu vaadata. Kristo ja Ada läksid randa jalutama.