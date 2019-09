Estonia katastroofist pääsenud Taavi: parves polnud enam vesi vaid oksesupp 

„Esimene hetk, kui ma üle ukse läksin ja nägin, kui suured on lained ja kui must ja tume on kõik ümberringi,“ meenutas Taavi, kuidas kedagi päästmas ei näinud ja lootustki polnud. Kui paljud inimesed olid otsustanud teisepoolt vette hüpata, siis millegipärast oli Taavil hirm ja ta otsustas, et ei hüppa enne vette kui on viimane aeg.

Algselt oli pääsenute nimekirjas kaheksa laevatöötajat, kes sealt salapäraselt haihtusid. Tuntumad neist vast kaksikõed Veided Pärnust, tüürimees Kaimar Kikas, vanemmehaanik Lembit Leiger ja tookord reisijana kaasa sõitnud Estonia teine kapten Avo Piht. Ühe nende saatus on Taavile aga teada. „Seal välistekil, ma ei tahaks nimetada nimesid või ametinimetusi, sest sellest võib hiljem tekkida äkki mõni arusaamatus. Aga laevameeskonna liige oli seal, kellega me koos otsustasime, et kuna nägime, et ükski päästepaat loomulikul teel vette ei lähe ega tõenäoliselt ka vee peale ei tule, nagu peaks, siis avame päästeparve välistekil. Aga kui me selle lahti tõmbasime, jäi see meeskonnaliige valele poole ja paat läks nii kiirelt lahti, et lükkas ta üle reelingu alla,“ meenutas ta, et neil polnud päästevestigi ja see inimene ei pääsenud. Ometi kuulis ta, et keegi oli telekast näinud, et ta oli pääsenud, kuid keegi viis ta kuskile minema. „Ma tean, et inimene sai surma ja teda ei saanud näha kuskil.“