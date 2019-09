Mees kaotas jala haiglatöötajate hooletuse tõttu 

Kui Arne varvas oli katki, ütles Aili õdedele, et sellega tuleks midagi peale hakata. Kuigi nad lubasid midagi teha, ei tehtud midagi. Lõpuks läks Arne varvas niivõrd hullusti mädanema, et lõpuks tuli tema jalg amputeerida. „Alguses oli ta varvas küüne juurest katki. See ei olnud alguses mädane, aga midagi oleks pidanud sinna peale panema, sest mina ei teadnud ju ka, et sealt gangreen võib tulla,“ räägib Aili, et Arne saadeti haiglast vaatamata katkisele varbale korduvalt koju. „Lõpuks oli varbal plaaster peal ja öeldi, et seda tuleb siduma hakata.“

Aili eeldas, et Rakvere haigla annab sidumiseks mingidki juhised. Keegi ei teavitanud teda ka koduõenduse teenusest, mida Haigekassa pakub. Nii viidi Arne lõpuks Tartu Ülikooli kliinikumi. „Tartus küsiti, kus te nii kaua olite. Sealt öeldi, et lähete nüüd Rakverre tagasi, sest jalg tuleb amputeerida, kuna on gangreen.“

Tartust viidi mees aga hoopis Tallinnasse, Ida-Tallinna keskhaiglasse. „Siis hoiti teda ilusti haiglas, nagu vaja. Aga mingi aeg tuuakse ta ju Rakverre tagasi.“ Aili täpsustab, et juhul kui haigekassa neid ei toeta, peavad nad voodikoha eest välja käima 30 eurot päevas.

Sotsiaaltöötaja väitis, et Haigekassa raha on otsas

„Sotsiaaltöötaja helistas mulle ja küsis, kas oleme nõus, et Haigekassa raha on otsas ning Arne saab panna ainult hoolduse poole peale. Mul ei olnud alguses midagi teha, sest ma ei teadnud, kuhu pöörduda ja olin sellega nõus. Järgmisel päeval helistasin Haigekassasse ja küsisin, kas raha on otsas. Sealt öeldi mulle, et mis jutt see on, kes mulle seda ütles. Rääkisin neile kogu loo ära ja mulle öeldi, et tehke kaebus,“ räägib naine.

Aili tegigi kaebuse ja helistas Rakvere haiglasse ning küsis, miks talle valeinfot anti. „Kui ütlesin, et teen kaebuse, siis peaarst ütles, et ta vaatab, äkki saab mehe kirurgia osakonda paigutada. Ütles, et koht on olemas. Kuskilt ilmus isegi koduõde välja.“

Õde avastas ka varbal uue haavandi, mida haigla taas ohtlikuks ei pidanud. Kui Arne oli kolm päeva Rakvere haiglas olnud viidi ta uuesti Tallinnasse. „Tulin koju ja helistasin Tallinna kiirabisse. Nad ütlesid, et neile tuleb üle Eesti inimesi, palun sinna mitte tulla.“