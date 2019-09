VIDEO | ŠOKEERIV: „Aktuaalses kaameras“ välgutati keskmisi sõrmi 

Ettevõtlusameti sõnul on taoline välireklaam sobimatu ning vastolus reklaamiseadusega. Villmanni sõnul on ettevõtlusameti otsus aga olnud paremaks reklaamiks, kui väliplakatid, kuna nüüd teab suur osa Eesti rahvast, mis on Fotografiska ja kes on Alison Jackson.