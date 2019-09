FOTOD | ELEVANT MAHUB ÄRA! Piilu TV3 uude stuudiosse ja kaamera taha

TV3 juht Priit Leito. Foto: Robin Roots

Uue stuudio suurimaks eeliseks peabki ta just ruumikust. „Sa saadki siia tuua loomaaiast elevandi, kui tahad. Vanas stuudios oli see lihtsalt füüsiliselt võimatu. Nüüd on otse-eetris olulised sellised vau-efektiga asjad,“ selgitab ta.

Lisaks sellele on telekanalil nüüd võimalus toota näiteks „Kolmeraudse“ tüüpi saateid oma ruumides. „Loome endale võimaluse, toodame TV3 playsse saateid nagu „Brigitte Susanne blogi“ ja selliseid väiksema eelarvega asju. Neid hakkame kõiki siin tegema. See on väga multifunktsionaalne,“ leiab ta.

Varem oli neis ruumides olnud greenroom, hulk aega tagasi oli sinna püsti pandud ka „Kodu keset linna“ stuudio. Tõsi, selle muutmiseks tehtud investeering on äärmiselt kulukas. „Aga kui suurt pilti vaadata, siis meie TV3 kontserni aastakäive on 20 miljonit eurot. Selles pildis ei ole see mingi märkimisväärne osa, ta on suhteliselt pisike,“ sõnab Leito.