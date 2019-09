„Õnne 13“ uus hooaeg: Mare pääseb vanglast, Evelini tabab šokk 

Evelin saab jälle kord läbi elada seda, kui tema mehel on Morna linnas veel üks naine. Ja nagu on juhtunud meie presidendiprouaga, on see naine lätlane! Naabervabariigi Maria kolib Ahvena ehitatud tuttuude loft'i, poeb kõigile naha vahele ja ei kavatsegi enam lahkuda.