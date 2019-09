Telesse naasnud Keili Sükijainen lubab krutskeid ja vimkasid: meelelahutust ei pea tegema nii, et panniga pähe 

Kodukanalisse naasmine on Keili Sükijaineni jaoks põnev. „Ma olen ootusärev ja valmis selleks tohutu suureks väljakutseks, mis mulle on esitatud. Üks põhjus, miks ma nõustusin tagasi tulema, oli kindlasti see, et mulle anti palju vabadust ja vastutust, mida peatoimetaja roll endas kannab,“ sõnab telenägu, kes hakkab nüüd vedama peagi televaatajateni jõudvat otsesaadet „Duubel“.