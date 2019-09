KORRALIK ARMUKOLMNURK: „Rannamajas“ uue kaaslase leidnud Kristo maandus linade vahel hoopis teise südamedaamiga! 

Elanikud korraldasid vallaliste peol, kus Kristole jäi silma Ada, kuigi varem oli Kristo miilustanud hoopiski Kerliga. Kristo otsustas olla Adaga paaris ja kutsus ta rannamajja elama. Teises episoodis ronis Kristo, kes eelmisel õhtul oli Kerliga kaisutanud, hoopiski Adaga ühte voodisse, kus noored miilustasid. „Miks ma selliste otsa satun?“ ahastas purjus Kerli. Rannamaja elanikud üritasid köögis asju sirgeks rääkida, kuid Kristo otsustas seepeale voodisse pugeda. Peagi järgnes talle Kerli, kes samuti end mehe teki all sisse sättis. Silver ja Ada arutasid köögis maailma asju ja otsustasid seepeale tünnisauna nautima minna.

Kristo magamistoas kiskusid aga asjad kuumaks – Kristo ja Kerli sahmerdasid paljalt teki all. Ühel hetkel sisenes tuppa Ada, kes soovis magama minna, kuid satub Kristo ja Kerli aktsioonile peale. „Seksisid!“ teatas Silveri tuppa jooksnud Ada ahastuses. „Tunded said haiget. Teda tehti lolliks ja võib-olla tahtis ta mulle sama vastu teha. Ta õnnestus sellega mingil määral,“ kommenteeris Ada.

Kristo ja Kerli öised seiklused Foto: Kuvatõmmis saatest

Hommiku saabudes võis aga alasti Kristot ja Kerlit jälle voodirõõme nautimas näha. „Kaamera ees selliste asjade tegemine ei ole… ma ei sooviks seda asja teha, ütleme nii,“ kommenteeris teine Kristo. „Äkki see oli neil lihtsalt final goodbye?“ pakkus Ada Kristo ja Kerli akti kommenteerides. „Me ei mõelnud, mis me teeme, see lihtsalt läks nii,“ sõnas aga Kerli.

Hommikusöögilauas olid kõigil majaelanikel ees üsna hapud näod ja ülesandeid jagav nutitahvel teatas, et ees ootab alkoholivaba päev, mis kõigile majaelanikele ka meeltmööda oli. Kõik üritasid ääri-veeri ka eelmise õhtu sündmustest rääkida, kuid peategelased Kristo ja Kerli hoidsid oma suud kinni. „Mul oli nii piinlik tegelikult,“ tunnistas Kerli kaamera ees. „Ega ise täpselt ei mäletagi, alkoholi sai ka palju tarbitud,“ tunnistas Kristo, et eelmise õhtu sündmused on omajagu hägused. „Loodan, et päris lolliks ei teinud ennast.“ Kerli aga palus kaamera ees toimunu eest vabandust. „Ma ei olnud mina ise. Oli, mis oli ja loodame, et rohkem ei juhtu. Kahetsen, et ma peoõhtul Kristoga üleval toas lõpetasin. Seda poleks vaja olnud. Elu oleks palju lihtsam, kui see oleks olemata.“ Hommikusöögilauas siiski uuriti noortelt, kas nad seksisid. „Ei, seksi ei tehtud, peret ei loodud,“ kinnitas Kristo.

Osadel majaelanikel avanes võimalus minna ka kohtingutele. Merylin ja Silver läksid SUP-laudadega sõitma ja piknikule, Ada ja Kristo panid end proovile aga kardirajal. Ada ütles Kristole kohtingule sõites, et mees peaks vähem jooma. „Võib-olla olen ma loll, aga mulle tundub, et ma tõesti meeldin talle,“ pihtis Ada kaamerale. Muidugi arutasid Merylin ja Silver piknikul Ada-Kristo-Kerli teemat ja muidki asju. Silver jõudis järeldusele, et Merylin ei ole tema tüüpi.