ARVUSTUS | „Rannamaja“ teine osa kompab inimsuhete piire ja tekitab küsimuse: miks nad ometi nii teevad?

Ladina-Ameerika seebiooperi mõõtmeid võttev elu on kasvamas üle pea ja aastakümneid jooksnud „Vapraid ja ilusaid“ ei ole enam vaja. Sealgi on kõik kõigiga koos olnud ja omavahel maganud. Varsti juhtub see ka siinsamas Eestis, ainus erinevus on see, et seda teevad päris inimesed oma päris eludes.