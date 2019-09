Suve alguses TV3-st lahkunud Keili Sükijainen naaseb erakanali ekraanile: pakkumine oli nii ahvatlev! 

Lisaks Sükijainenile juhivad saadet Taavi Libe, Kadri Pikhof ja Jürgen Pärnsalu.

“Võin julgelt väita, et pea kümme aastat ei ole TV3 prime time vööndis nii suurt muutust toimunud kui „Duubel“ endaga kaasa toob. Eesti üks suurimaid otsesaate stuudioid lubab meil kastist välja mõelda ja gaasi täiega põhja lükata!” tunneb „Duubli“ peatoimetaja Keili Sükijainen head meelt.

“TV3 pakkumine asuda uue meelelahutussaate “Duubel” peatoimetajaks oli nii ahvatlev, et ma ei pidanud kaua mõtlema. Muidugi kaasneb saatega ka tohutu vastutus, aga olen alati öelnud, et televisioon on mu kõige suurem kirg,” rõõmustab Sükijainen.

Sükijaineni kinnitusel teeb „Duubli“ eriliseks nooruslik lähenemine ning teemade valik, millega inimestel on lihtne suhestuda. Märksõnadeks - otse, siin ja praegu, heatujuline, natuke napakas ning vaheldusrikas. “Proovime omal nahal läbi, kuidas Facebook kuulab inimesi pealt ja piilume otsestuudios Ott Tänaku autosse. Võite ka kindlad olla, et „Duubli“ diivanil ei tunne end mugavalt ükski ümmarguse jutuga poliitik ning staaride elu saab avatud ootamatute nurkade alt,” lubab Sükijainen.

„Duublit“ hakkavad eetripaaridena juhtima Taavi Libe, Keili Sükijainen, Kadri Pikhof ja Jürgen Pärnsalu. „Duubli“ toimetajad on Kirsi Lattu ja Piret Tali.

Saatejuht Taavi Libe sõnab, et telesse tulles oli tema peamine eesmärk teha saadet, mida ka ta ise vaadata tahaks. „Ettevalmistused on näidanud, et uute kolleegidega on see igati võimalik ning nälg esimese eetriõhtu ees on juba päris suur,” märkis Taavi Libe.