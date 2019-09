Saated Ken Saan uuest autorisaatest: sellega tahtsin küsida, kas Eesti riigil on võimalik edasi liikuda või läheme põhja? Keit Paju , täna, 09:00 Jaga: M

“Ma arvan, et see, et mu töösse on tulnud sisse sotsiaalne mõõde, tuleneb sellest, et ma olen täiskasvanuks saanud. Mul on see hullu televisiooni tegemine kombineeriunud nüüd sotsiaalse mõõtmega kokku,” räägib Saan oma uuest dokumentaal-reality'st "Üle parda". Foto: Erakogu

“Meresõidul, kui inimesed on koos väikesel pinnal, hakkavad väga huvitavad asjad juhtuma. Mu peas hargnes paralleel laeva ja Eesti riigi vahel. Seetõttu tahtsingi ma sinna laeva kokku panna väga erinevad eesti inimesed: kes on erineva mõttelaadiga, nägemusega elule. Panna nad kokku laevale, kus neil on ühine eesmärk – tõmmata üht köit, mis purjeid mastis hoiab. Läbi selle laevasõidu ma tahtsin justkui küsida, kas Eesti riigil on võimalik edasi liikuda või läheme me põhja?” räägib dokumentalist ja teleprodutsent Ken Saan oma uuest autorisaatest “Üle parda”.