TELETOP | Uue hooajaga alustanud „Pealtnägija“ vallutas vaadatuimate saadete esikoha 

Uue hooajaga alustanud „Pealtnägija" vallutas vaadatuimate saadete esikoha

EFTA 2017 gala - "Pealtnägija" meeskond Foto: Tiina Kõrtsini

Tele sügishooaeg on alanud ja seda näitab ka möödunud nädala vaadatuimate saadete top 10. 21. hooaega alustanud ETV „Pealtnägija“ on taas vaadatuim 176 000 vaatajaga. Teisel kohal on „Aktuaalne kaamera. Nädal“.