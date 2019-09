Rainer Vakra Nõmmele rajatavast krematooriumist: kindlasti saaks visata kivi linnajuhtide kapsaaeda 

Valdeku tänava inimesed väidavad justkui ühest suust, et linnulennult jääb uus krematoorium nende majadest vaid paarisaja meetri kaugusele, mis on elanike arvates liiga lähedal. Rahvas kogunes protestiks juba kaks nädalat tagasi, kuid Nõmme Linnaosa Valitsusest ei tulnud kedagi kohale. Seekord otsustati kaasata „Kuuuurija“ ning kohal oli ka Nõmme elanik ja endine linnaosavanem Rainer Vakra.

„Arvan, et keskkonna mõttes on krematoorium igas mõttes mõistlikum lahendus kui inimesi lihtsalt maha matta. Ka mina isiklikult valiksin viimase teekonna läbi tule ja põlemise. Nüüd on küsimus, kas koht on õige, kas inimesi on teavitatud, kas nad on asjast õigesti aru saanud ja arvan, et siin on väga palju vigu tehtud. Hirmul on suured silmad ja täna on sellel hirmul lastud liiga suureks kasvada,“ arvab poliitik.

Nõmme linnamajanduse osakonna juhataja Rein Pilt ütleb, et nad on projekti läbi vaadanud ja kooskõlastanud, puudusi ei leitud ning asukoht on sobiv, jäädes elumajadest piisavalt kaugele. „Loomulikult kahetsusväärne, et inimestele jõudis see hiljem kohale, kuigi meie avalikustasime selle teabe varem.“