Erik Orgu eksnaine mehe maiustamisest: mind pani hämmastama, kui palju võib inimene süüa! 

Mari-Liis räägib „Kuuuurijas“, et kohtus Erik Orguga rongis. Kõigest paar tundi hiljem potsatas naise Facebooki Orgult kiri. „Olime juba varasemalt seoses fitnessimaailmaga teineteisel sõbralistis. Ta kirjutas, et nägi mind rongis ja olen täpselt see naine, keda ta on juba kuus kuud visualiseerinud. Ta teadis, et ma tulen ja olen ideaalnaine.“