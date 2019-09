VIDEO | Üheksa-aastane kirjanik: lugesin suve jooksul üle 6000 lehekülje 

„Tahaksin elada nii, nagu ma kirjutan – talus koos hobuste, ponide, lammaste, koerte, kasside ja kanadega, nii et on suur maja ja lähedal on oja ning saab ise onne ehitada ja aiamaad harida,“ unistab Kronberg. „Käime isapoolse vanaema juures, kus mul on oma peenar ja korjame porgandeid ning musti sõstraid. Ehitan ka seal ise endale onne,“ lisab ta.