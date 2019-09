VIDEO | Rain Vääna sõpradega arsti juures käimisest: esimesel aastal meenutas see lasteaiarühma 

„Alguses oli mu eesmärk väga isekas. Lugesin statistikat ja hakkasin eelkõige enda peale mõtlema – mis järgmised kümme aastat toovad, mida ma saavutan äris, mida perekonnaga ja milline tervis mul selle juures on. Lugesin, et kui käin regulaarselt arsti juures, peaks mu eluiga pikenema 18 aastat,“ räägib Vääna saates „Hommik Anuga“.

Vääna sõbrad on tippjuhid või ettevõtjad ja valmis palju üksi tegema. „Kuid kui räägime arsti juurde minekust, siis on kõik järsku jänesed ja keegi ei julge üksi minna. Arvan, et meil võttis aega kolm aastat, et sõbrad käiksid ja regulaarselt üksi arsti juures. Esimesel aastal meenutas tõesti lasteaia esimest rühma, et lähme vaatame, mis doktor teeb.“