Rain Vääna sõpradega arsti juures käimisest: esimesel aastal meenutas see lasteaiarühma 

„Alguses oli mu eesmärk väga isekas. Lugesin statistikat ja hakkasin eelkõige enda peale mõtlema – mis järgmised kümme aastat toovad, mida ma saavutan äris, mida perekonnaga ja milline tervis mul selle juures on. Lugesin, et kui käin regulaarselt arsti juures, peaks mu eluiga pikenema 18 aastat,“ räägib Vääna saates „Hommik Anuga“.

„See pani asja põlema – kui ma üksi käin, on seda natuke igav teha ja meelitasin sõbrad punti. Alguses ma ei öelnud neile, et see on isekas plaan, et ma tahan neid endale 18 aastat kauem hoida. Nad hakkasid alles pärast aru saama, miks ma seda teen,“ ütleb Rain.