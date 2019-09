ARVUSTUS | „Tõelised kangelased“: ma ei mõista, kuidas uuriva ajakirjanikuna töötanud Essest sellise palaganisaate autor sai?! 

Aga jah, siis sai “Radar” läbi. Enamus saate toimetusest leidis endale töökoha väärikates väljaannetes. Kui kuulsin, et Esse jääb Kanal 2-te ning hakkab seal kahte saadet juhtima (lisaks "Tõelistele kangelastele" juhib ta nüüd "Kuldvillakut"), mis mõlemad on meelelahutussaated, ei mõistnud ma, miks ta sellise valiku tegi. Mulle tundub, et tema teadmiste ja oskuste juures on see ühe andeka ajakirjaniku vääriti ära kasutamine.

Eriti jäi see tunne hinge närima pärast “Tõeliste kangelaste” nägemist. Esse osalus selles saates on minimaalne - ta vilksas ekraanilt läbi vaid saate alguses ja lõpus ning luges sisse vahetekstid. Ausalt öeldes eeldasin ma, et see saade on täiesti teistmoodi üles ehitatud - kuna saate tutvustuses rõhutati, et kuulsused pannakse ameteid vahetama igapäevaselt oluliste, kuid nähtamatute töökohtade väärtustamiseks ja tunnustamiseks, eeldasingi, et Esse räägib meelelahutusliku sisu kõrvale ka harivat juttu - miks mingi amet tähtis on, kui palju inimesi sellist tööd teevad - ehk miks me siis seda ametit väärtustama peaks? See puudus saatest aga täiesti.