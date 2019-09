Eesti Helen Kõpp „Rannamajast“: osalejad tundusid olevat üsnagi hästi kursis, millist näitemängu neilt oodatakse Helen Kõpp , täna, 18:54 Jaga: M

Helen Kõpp Foto: Stanislav Moshkov

Tundub, et ongi kätte jõudnud ajastu, kui Eesti telemaastikul on tõsielusarjad jälle moes. Miks ka mitte, kui nende vaadatavus on väga kõrge. Vaatajad tunnevad tõsielusaadete abil võimalust piiluda otse naabri aknasse ilma häbi tundmata. Ise ju läks esinema, kas pole?! Otsustasin vaadata uue uhke saate „Rannamaja“ ära vana kala pilguga, kuna lugejal võib olla huvitav kuulda, mida arvab asjast kolme Eesti tõsielusarja sattunu.