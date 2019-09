RANNAMAJA ARMUKOLMNURK: Kerli süda murdus, kui Ada nautis Kristoga suudlemist 

Seidi käest sai Ada teada, et Kristo on "Kerli oma". "Selleks ajaks mul Kristoga flirt juba käis," räägib Ada ja kinnitab, et peomelus said mõlemad kohe aru, et tõmme on vastastikune. "Täiskasvanud mees, ise teeb oma otsuseid ja ega mina siis oma tundeid hakka kellegi teise järgi mängima või välja näitama," lausub neiu. "Ma ise tunnen. Selle põhjal läksin!"

Adale heitis silma ka Silverile. "Mul on silmad peas – Silver on väga ilus mees," sõnab Ada. "Aga kui ma bussist välja tulin ja ümber nurga astusin, siis jäi Kristo mulle kohe silma: mõtlesin, et see mees on kloun, temaga saab nalja. Ta oli kõige elavam. Temast õhkus elu ja nalja. Mulle jäävad huumorisoonega ja naljakad mehed kohe silma. Tegime kohe suure kalli. Silmadega hakkas see mängimine meil kohe pihta. Eks Silver oli ilus mees, ma ei hakka valetama. Aga tõmme oli siiski Kristoga," ütleb neiu.

Peol olles tarvitati ka alkoholi, kuid selles ei näe Ada probleemi. "Kui ma bussist maha astusin, ei olnud ma tilkagi joonud. Palju tema oli joonud, ei oska mina kommenteerida. Minul ei olnud hommikul ärgates mitte kuidagi piinlik. See, mis telekas näidatakse, on ainult üks neljandik sellest, mis tegelikult toimus. See ei olnud nii hull, mis telekas välja paistab. Mul ei olnud ei kahetsust ega pohmelli järgmisel hommikul. Oli lihtsalt hea olla!"

Kas Kristo ja Ada suudlusest, mida ka televaataja nägi, jõudis asi ka kaugemale? Ada jääb vastuse võlgu. "Esimeses saates seda näha ei olnud, teistest saadetest ei oska ma midagi öelda," lausub ta kavalalt.

Kerli süda murdus

Kerli tunnistab, et Ada saabumine võtteplatsile lõi kõik sassi. "Ütleme ausalt, et päris tigedaks tegi ja pettumus oli ka ikka väga suur," ei hoia neiu end tagasi. "Ma mõtlesin küll, et meil Kristoga oli kokkulepe, aga tema lihtsalt teeb niimoodi... Olime mõlemad ülikindlad selles kokkuleppes. Veel enne pidu arutasime, et lähme ja tuleme koos."

Noormees ise väitis Kerlile peojärgsel hommikul, et ei mäletagi seda hetke, et oleks Ada majja kutsunud.