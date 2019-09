„Rannamaja“ osalised vastavad: kui palju on saates reaalsust ning miks Ada Kristo ja Kerli vahele tuli 

Tõsielusaadete puhul mõeldakse tihti, kui palju on selles reaalsust ning kui palju on lihtsalt põnevuse tarbeks kokku lõigatud. Seidi tunnistab, et tundis saates ühe sellise hetke ära küll. „Kui ütlesin, et ilus naeratus, siis see ei olnud üldse poisi, vaid Merylini kohta,“ avaldab ta.

Kerli jääb mõtlikuks, kui temalt uurida, mis tunded teda valdasid, kui ta nägi, kuidas ta Ada ja Kristo flirtimisele reageeris. „Natuke imelik oli ennast vaadata. Ma ei ütleks, et tunded esile tulid, aga võib-olla on see lihtsalt veidi valus mälestus.“