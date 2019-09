ARVUSTUS | Tõsielusarjast „Rannamaja“ saab järgmine Eesti teleklassika 

Millegi tõttu on tõsielusaadetel küljes halb mekk – inimesed räägivad, et tegu on kohutavate saadetega, kuhu lähevad ainult inimesed, kellel on midagi viga. Ometi teavad aga järgmisel päeval kõik, mis eilses osas juhtus, seega võib oletada, et vahetult enne saadet tõmmatakse kodus paksud kardinad ette, et keegi jumala eest teada ei saaks, et tegelikult ollakse ka ise üks neist, kes reality-saateid vaatab. Olen kindel, et „Rannamaja“ ei ole mingi erand. Olles isegi suhte-reality’te põlgaja, pean tunnistama, et esimene osa pakkus juba nii palju põnevust ja nalja, et jään seda ka edaspidi vaatama.

Külmkapp on ilmselgelt täidetud piisava alkoholiga, et tuju üleval hoida, enda tõeline loomus valla lasta ning piisavalt head saatematerjali saata. Noortes pettuma ei pea – juba esimesel õhtul näeb kuumi suudlusi ning öiseid kaameravõtteid magamistoast, mis panevad küll rohkem kõva häälega naerma kui kavalalt muigama ja fantaseerima, mis teki all täpsemalt toimuda võib. Küll järgmistes osades ka selleni jõuab.

Kuna üks osa kestab tund aega, jõuab selle jooksul piisavalt juhtuda. Nii jõuab kätte ka esimene draama, kus tunded löövad lainetena üle pea ning ainus viis olukorraga toime tulla on nutta. See on hea reality tunnus – kui kõigest poolteist päeva tuttavad inimesed suudavad juba oma suhtes draamat tekitada.

Kindlasti on tegu järjekordse kodumaise pärliga, mida tsiteeritakse aastaid hiljemgi. Võtke heaga kolmapäevaõhtud vabaks ja pühendage tund aega televisioonile, sest muidu ei oska te neljapäeval kolleegidega lõunalauas või suitsunurgas kaasa arutada, millise hullusega need noored seekord hakkama said.