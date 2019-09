TV3 VIDEO | Hirnu herneks! Mart Mardisalu ei saanud „Seitsmeste“ otse-eetris naeru pidama 

„Kui esimest korda stsenaariumit lugesin, ei jõudnud ma ära oodata, millal see film tuleb. Alguses mulle väga Vanamees meeldis, siis hakkasid naljad natuke vanaks minema, aga minu meelest on see talle päris hea uus tulemine,“ räägib filmis karule hääle andnud Kristjan Lüüs.

„Õnneks ei ole see Disney roosamanna, see on täitsa tõsiseltvõetav film. Seal on üsna piiri peal mitte-poliitkorrektset huumorit, mis mulle väga meeldis,“ ütleb Jaagup Kreem, kes mängib filmis iseennast.