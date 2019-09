GALERII | Nemad on „Eesti selgeltnägijate tuleproovi“ tänavused võistlejad 

Tajuja Tiina (63) töötab energiatega ja suhtleb teispoolsusega. Suure osa oma teadlikust elust õpetajaametit pidanud Tiina kuulub oma päritolult kuulsasse Taulide torupillidünastiasse. Kuid helin mis teda terve ta teadliku elu on saatnud on pigem esoteerikavaldkonda kuuluv. Nägemused ja ennustused tulevikust, ehk märgid, on teda saatnud läbi lapsepõlve. Mida aeg edasi, seda selgemalt on ta neid märke lugema õppinud.

Tiina Foto: TV3

Jüri (74) on mees meie hulgast. Kes poleks teleri vahendusel kaasa proovinud teha neid ülesandeid, mis saates osalevatele võistlejatele ette antakse? Jüri on üks neist kes kõik varasemad hooajad on järjekindlalt proovinud selgeltnägijate tuleproovi katseid kaasa teha. Nüüd on ta otsustanud tuleproovi ka ise läbi teha. Hoiame siis talle pöialt, sest pole ju varem olnud kedagi kes televaatajate, esindamise enda õlule võtaks.

Jüri Foto: TV3

Flamingo (61) on kollane maag, kes teab, et tuleproovi nõiad üritavad teineteist kõikide vahenditega segada ja takistada ning seetõttu kaitseb ta ennast ja oma võimed musta maski taha. Tema abivahendiks on must kepp. Ta on sarja ajaloo kõige salapärased osaline. Kes ta täpselt on ja kust ta tuleb jääb saladuseks kuni saatesarja lõpuni. Või kas jääb?

Flamingo Foto: TV3

Ukraina juurtega Irina (25) on oma selgeltnägemise võimed saanud pärast vanaema surma. Tema põhilisteks abilisteks on ruunid ja tarokaardid. Ja mida kaugemale saates ta jõuab seda paremini ja täpsemalt tal kaardid ette jutustavad. Seda kohati nii täpselt, et isegi saatekülalised on hämmingus, et kuidas on võimalik nii detailselt rääkida asjadest mis on seni olnud vaid kiivalt hoitud saladuseks.