Saated „Esimese stuudio" hooaja avasaate külaline on peaminister Jüri Ratas Toimetas Keit Paju , täna, 13:00

"Esimese stuudio" saatejuhid Foto: KAIRIT LEIBOLD/ ERR

“Esimene stuudio” avab ETV ekraanil täna sügishooaja, saatejuht Andres Kuuse külaliseks on peaminister Jüri Ratas ja läbivaks teemaks päevapoliitilised võtmesündmused.Kolmel päeval nädalas võtab “Esimene stuudio” luubi alla päevakajalised teemad poliitikast ja majandusest, kultuurist sotsiaalküsimusteni. “Meie töö on kajastada Eesti elu selle ilus ja valus. Lisaks poliitikale tahame kindlasti sel hooajal silma peal hoida majandusel ja keskkonnal, vaadata Eesti elu laiemalt ja rääkida sellest, mis inimestele oluline on,” märgib “Esimese stuudio” vastutav toimetaja Andres Kuusk hooaja eel.Sügishooaja avasaate külaliseks on peaminister Jüri Ratas, kellega tuleb juttu nii möödunud nädalal toimunud umbusaldusavaldusest kui ka poliitikast laiemalt. Andres Kuuse sõnul on saate meeskond hooajaks põhjalikult valmistunud ja televaatajale pakutakse üks-ühele intervjuusid, aga ka üllatavaid vastasseise.