Helir-Valdor Seeder avaldas karmi tõe: riiklik pension ei võimalda lähi ega kaugemas tulevikus kuldset pensioniiga 

Karell kohtus Seederiga riigikogus, et täpsemalt teema rahva jaoks lahti rääkida ning püstitas poliitikule küsimuse: 57 protsendil eestlastest säästud praktiliselt puuduvad. Neil ei ole kogemusi säästudega. Miks peaks arvama, et kui teise samba säästud vabaks lastakse, inimesed säästma hakkavad?

"Anname neile suurema võimaluse ja avaruse säästmiseks," vastas Seeder saatejuhi küsimuse peale. Karell käis küsimusega "mida teate enda teisest pensionisambast", ka tänaval ning eranditult ei osanud keegi küsimusele vastata. "Sellepärast ongi mõistlik sellele asjale tähelepanu juhtida," lausus Seeder saates. "Anda inimesele õigus, võimalus ja ka kohustus otsustada, kas ta jääb teise sambasse või ei jää." Hetkel on kõik alla 35 aastased kodanikud kohustuslikult liidetud teise pensionisambaga, makstes kaks protsenti oma palgast pensioni kogumiseks. Riik paneb omalt poolt juurde neli protsenti. Oluline on aga siinkohal tähele panna, et neli protsenti tuleb inimese enda esimesest pensionisambast. Seega, väide, et riik paneb midagi omaltpoolt juurde, on jama: ta võtab ühest taskust ja paneb teise. Esimese samba pension jääb väiksemaks.

"See on vale asi ja on vaja ümber korraldada. See hõlmab kogu ühiskonda," rääkis poliitik saates.

Isamaa eestvedamisel on valitsus kokku leppinud, et alates esimesest jaanuarist võib inimene loobuda teise samba pensioni kogumisest. Küsimus on, mida inimene siis selle rahaga teeb? "Kartused, et inimesed laristavad esimesel võimalusel raha või ei oska hinnata oma võimalusi, ei pea paika," rääkis Seeder. Kõige paremaks näiteks peab Seeder tulumaksuvaba miinimumi, mis kehtestati juba eelmise valitsuse poolt ja kus valdav enamus ei kiirustanud oma tulu ära kasutama ja ei tekkinud riski, et nad jäävad aasta lõpus riigile võlgu, kui tuludeklaratsiooni esitavad, vaid vastupidi - üle 90 protsendi inimese käitusid väga vastutustundlikud. Kui riik on ära korraldanud, siis ei tunnegi

"Iseenesest vaba võimalus ei anna inimesele finantstarkust, aga vaba võimaluse annab talle õiguse, võimaluse ja kohustuse otsustada vastutada," selgitas poliitik. "Kui inimene hakkab vastutama, hakkab ta ka ennast rohkem kurssi sellega viima."

Küsimuse peale, kas reform on seotud Big Banki suuromaniku ja erakonnale Isamaa 250 000 eurose annetuse teinud Parvel Pruunsilla huvide kaitsmisega, Seeder ei vastanud. "Mis on selle panga erisus, miks peame kaitsma selle huve? Sellel väitel ei ole mingisugust alust," vastas Seeder resoluutselt.

Seeder soovitab inimestel investeerida kinnisvarasse. Poliitik on kindel, et eestlane on alalhoidlik ning ei kiirusta välja võtma teise pensionisambasse kogunenud summat. "Nad ei saa teise pensionisamba reformiga üheööga rikkaks."