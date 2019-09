Estonialt pääsenud veokijuht Raivo: laevast väljapääsu otsides haaras keegi mu kotist ja mu ainus mõte oli, et pean sellest vabanema 

Raivo oli 25 aastat tagasi, õhtul kui parvlaev Estonia põhja läks, 39aastane. Mees ei ole siiani oma pääsemise lugu avalikult rääkinud.

Samal teemal Suri Estonia hukku uurinud komisjoni juht täna, 15:26 Urmas Eero Liiv toob ekraanile Estonialt pääsenute lood: neid inimesi ei olnud üldse lihtne rääkima saada 23. august 2019, 10:20 Raivo rääkis saates, et töötas toona kaugsõiduautojuhina ja vedas piimapulbrit Hollandisse, töö käis üle Rootsi. Raivo meenutas, et Estonia pidi väljuma kell 7 õhtul, tema oli aga juba umbes kell 6 sadamas, kui avastas, et tal pole paakides piisavalt kütust. Mees kihutas Tartu maanteele tankima ja jõudis sadamasse 10 minutit pärast seda, kui laev oleks pidanud väljuma. „Olin kindel, et mind peale ei lasta, aga väravad olid lahti ja mind kutsuti väravasse. Minu järel tõmmati luugid kinni,“ rääkis Raivo, et tema auto oli viimane, mis laevale sõitis.

Raivo sõnul oli tal juba enne laevaleminekut hinges kummaline tunne, mida ta seletada ei oska. „Sain teada, et Urmas Alender annab laeval kontserdi ja mõtlesin, et pean kindlasti seda kuulama.“ Enne kontserti käis ta koos teiste autojuhtidega söömas. Kuigi meri möllas, ei pidanud mehed tormi suureks. „Järsku keegi meist ütleb, et mispärast õlu klaasis viltu on, et laud on ju otse.“ Rohkem sellele aga tähelepanu ei pööratud.

Kui Raivo juba kontserdile sättima hakkas, mõtles ta järsku, et niimoodi ikka minna ei saa – mees käis duši all, ajas habeme ära ja pani puhtad riided selga. „Tegin ennast tipp-topp korda, nagu läheks kuhugi vastuvõtule. Siiamaani ei tea, miks ma seda tegin.“ Laevas liikudes ei jätnud imelik tunne teda maha. Mees uuris vastutulijaid, justkui filmis. „Ma ei tea, miks ma neid jälgisin ja vaatasin. See on kummaline. Koridoris oli üks noor isa oma tütreda, ta võis olla kolmeaastane. Ta oli nii imeilus,“ rääkis Raivo pisarsilmil.

Pärast kontserti läks mees oma neljandal tekil asuvasse kajutisse, kus koos temaga elas veel üks autojuht Ivo. „Ivot veel ei olnud. Kustutasin tule, lesin koikus ja kuulen mingisuguseid kolksatusi. Praegu tuleb meelde vanaaegne piimanõu, mille paned vett või piima täis ja lased pika nööri otsas vastu laevakülge,“ kirjeldas mees. „Magada väga ei saa millegipärast ja tunnen, et mu vasak külg vajub vastu kajutiseina.“

Mõne aja pärast saabus ka kajutikaaslane. Mehed üritasid uinuda, kuid Raivo ütles, et läheb suitsetama ja kutsus ka Ivot kaasa. „Ma pole kunagi elus öösel suitsu teinud,“ rääkis Raivo. „Ajasin jalad üle voodiääre, aga ise voodist välja ei saa, vajun vastu seina. Siis hakkas asi natuke segaseks minema, asjad hakkasid lendama.“ Raivo ütles kajutikaaslasele, et suits jääb ära ja nüüd tuleb kajutist välja saada. Mees otsis põrandalt oma asju ja näppu jäi kolm asja – pardel, rahakott ja telefon. Need toppis ta kotti. „Pardel on mul tänase päevani alles, mälestuseks.“

Seejärel käis meeletu pauk, justkui kukuks mingi suur metallikolakas. Raivo kajutikaaslane ütles, et sellest hetkest, kui nad kajutist väljuvad on nad iseseisvad – kes saab, see läheb ja teineteist ootama ei hakata. Raivo kirjeldas, et kui nad kajutist välja said, oli koridoris liikumine juba väga raskendatud, sest laev oli tugevas kreenis. Treppidel sai liikuda vaid käte toore jõu abil end mööda käsipuid edasi vinnates.