Lünk seaduses või vale tõlgendus? Naine käib kohut eksabikaasa võlgade pärast 

2018. aastal saabus Kristina meiliaadressle nõudekirjad Eesti vabariigi kohtust, mille järgi sooviti eksabikaassa Leonidi tasumata võla katteks nend ühisvara ehk tema Mustamäe korteri jagamist. "Ma tõesti mõtlesin, et see on mingi nali," tunnistas Kristina "Kuuuurija" pihitoolis.

Tuli välja, et laenukontori juristid olid leidnud 2013. aasta riigikohtu lahendi, mis ütles, et enne 2013 aastat ei pidanud pärast vara jagamist tegema kinnistusraamatusse uut kannet. Peale 2013. aastat oli see aga vajalik. Kuna uut kannet ei olnud notar teinud, siis leiti, et tegu on Leonidi ja Kristina ühisvaraga.

"Kui on tegemist abikaasade ühisvaraga ja kinnistusraamatusse on kantud ainult üks abikaasa. Ka siis, kui vara jagamisel jäetakse kinnisasi samale abikaasale, on vaja teha ka uus kanne. Aastal 2016. ütles Riigikohus selgelt, et ka sellises olukorras tuleb teha uus kanne, sest muidu läheb see tehing kaduma," selgitas justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Vaike Murumets saates. "Riigikohtu lahend ei muuda kuidagi õigust sellest hetkest, kui see lahend tehakse. Vaid see riigikohtu lahend ütleb, et alates sellest hetkest, kui see säte jõustus, oleks pidanud seda tõlgendama niiviisi."