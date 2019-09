Merylin pelgas pisut uude tõsielusarja minna: süda peksis sees! 

„Olen elus enamasti usaldanud oma sisetunnet ja kõik otsused on mind viinud sinna, kuhu on pidanud. Seega mõtlesingi, et kuulan oma südant ja vaatan, mis saab,“ räägib Merylin. „Mõtlesin ka, et isegi kui ma saatest kaaslast ei leia, saan sealt ehk väga head tutvused. Seda ma ka sain.“ Merylin ütleb, et ta on kaheksa aastat tegelenud näitlemisega, lisaks modellinduse ja tantsimisega, kuid tõsielusaate kogemust tal veel pole. „See on hea kogemus, mida proovida. Samas on hirmus ka, kuid otsustasin, et teen ära.“